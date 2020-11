소방공무원 29% '수면장애' … '수면 질 개선사업'으로 건강관리 강화

서울시 소방재난본부, 업무효율 높이고 연관질환 예방

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 소방재난본부가 소방공무원의 수면 질 개선을 통해 업무 효율을 높이고 수면장애에 따른 연관질환 예방 등 특수건강 관리에 나선다.

시 소방재난본부는 불면증과 수면무호흡증 등 수면장애 고위험군 소방관 2013명 가운데 문진표를 통해 326명을 선정, 수면클리닉 등 전문 치료병원에서 수면다원검사 등을 통해 치료를 받게 한다고 20일 밝혔다.

본부가 지난 5월 소방공무원들의 마음건강에 대해 설문조사한 결과, '수면장애를 겪고 있다'고 응답한 대원은 총 2013명으로 전체의 29.1%를 차지했다.

본부에 따르면, 현장활동 대원의 경우 교대근무로 인한 불규칙한 수면 패턴, 생활리듬·생체리듬·생활패턴의 잦은 변화로 불면증을 호소하는 경우가 많다. 또 외근부서의 경우 야간 근무자는 상시 출동대기 상태로 출동지령 방송이나, 출동 벨소리에 대해 고도의 집중이 필요하다.

불면증은 낮 동안 피로감을 가져오고 집중력의 저하로 이어진다. 잠을 자는 중 숨을 쉬지 않는 상태가 시간당 5회 이상 지속되는수면무호흡증은 만성피로와 두통, 고혈압, 부정맥 등의 증상 및 급사의 원인이 되기도 하는 것으로 알려져 있다.

본부는 수면 질 개선 대상자 326명에게는 수면다원 검사비를 지원하고 추적관리를 하기로 했다. 수면무호흡증 치료를 위한 장비(양압기) 처방 비용은 국민건강보험공단에서 80%를 지원한다.

서울시 소방재난본부 권혁민 안전지원과장은 "소방공무원의 건강관리는 소방력 확보 차원에서도 매우 중요하다"며 "수면 질 개선사업의 효과성을 분석한 뒤 내년부터 소방공무원 건강관리 종합대책에 포함시키는 방안을 검토할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr