국립무용단 중견단원 7인이 재창작한 전통춤 독무 '홀춤'

27~28일 별오름극장에서 초연

[아시아경제 박병희 기자] 국립극장 전속단체 국립무용단이 신작 '홀춤'을 오는 27~28일 별오름극장에서 초연한다.

홀춤은 한국 전통춤의 움직임과 구성, 미적 감각을 변주한 7편의 독무(獨舞)로 구성된다. 30년 이상 전통춤을 수련한 중견 단원 7인(김원경·윤성철·박재순·박영애·조수정·이소정·정현숙)이 노련한 춤사위를 선보인다.

7명의 중견 단원들은 이번 신작을 통해 안무가로서의 면모를 보여준다. 이들은 각자의 방식으로 재해석한 전통을 자신만의 춤사위로 표현한다. 몰입도 높은 별오름극장에서 공연하는 만큼 관객들은 무용수의 섬세한 발놀림과 손놀림, 순간의 표정과 시선의 변화까지 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

'홀춤'에서 선보이는 7편의 작품은 지난 4월, 전통춤의 재창작을 주제로 국립무용단원 대상 작품 공모를 통해 선정됐다. 이후 8월 중간시연을 거치며 무용분야 전문가들의 조언을 받아 작품을 다듬었다.

김원경은 부채 산조 '금향무'를 통해 부모를 향한 그리움의 춤사위를 고독한 거문고 선율에 담아 선보인다

100여 편이 넘는 무용단 작품에서 활약한 국립무용단 수석 윤성철의 '산산·수수'는 풍류를 즐기는 사내의 호탕한 모습에서 창안한 한량무다. 기존 작품에 변화무쌍한 자연의 이치를 엮어 한량무의 새로운 면모를 보여준다.

박재순의 '보듬鼓(고)'는 북소리와 춤으로 우리에게 따뜻한 위로를 전한다. 특히 처음 시도되는 승무 북 가락과 진도북춤의 접목이 눈길을 끈다.

박영애의 '삶-풀이'는 살풀이춤의 한과 통영진춤의 멋이 어우러지는 작품이다. 인생의 희로애락을 그리고, 발자취를 되짚으며 삶에 대한 깊은 성찰을 녹여낸다.

조수정의 '산수묵죽'은 조선시대 대표 여성 예술가 신사임당의 예술적 성취와 깊은 내면을 춤으로 승화시킨 작품이다. 붓을 대신한 부채와 섬세하고 품위 있는 춤으로 표현하는 시문과 그림을 지켜보는 재미가 있다.

살풀이춤과 무당춤을 소재로 삼은 이소정의 '푸너리'는 막대기에 긴 천과 방울을 연결해 액을 몰아내고 살을 푸는 과정을 원형과 곡선의 춤사위로 새롭게 재현한다.

정현숙의 '심향지전무'는 무속에서 유래된 신칼대신무의 강렬함과 신성함을 극대화한 춤사위로, 한을 신명으로 승화시키는 새로운 의식무를 만들어낸다.

