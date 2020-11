英옥스퍼드대 개발 코로나19 백신, "청년·노년층 동일 효과"

임상 2상 결과 발표…청년·장년·노년층에 비슷한 효과 발휘

[아시아경제 이민우 기자] 영국 옥스퍼드대 연구팀이 개발하고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 청장년층과 노령층에게 동일한 효과를 발휘하는 것으로 나타났다. 코로나19에 특히 취약한 노령층에겐 특히 도움이 될 전망이다.

19일(현지시간) BBC 등 현지 매체에 따르면 옥스퍼드대 연구팀은 이 같은 임상 2상 결과를 의학전문지 '렌싯'에 게재했다. 이번 임상시험은 지원자 자원자 560명을 18~55세, 56~69세, 70세 이상 등 연령으로 구분해 진행됐다.

그 결과 모든 연령대에서 비슷한 수준의 중성화항체와 T세포가 형성됐다. 항체는 바이러스가 세포에 들어오는 것을 막고, T세포는 이미 바이러스에 감염된 세포를 확인하고 파괴하는 역할이다. 백신이 성공하기 위해서는 항체와 T세포의 이중방어막이 필요하다. 연구에 따르면 두 번째 투약 이후 전(全) 연령대 지원자 99%에게서 중성화항체 반응을 보였다. T세포는 첫 투약 이후 2주 뒤 정점에 달했다.

특히 노령층에게도 동일한 효과를 발휘해 고무적이라는 평가다. 통상 노령층은 면역체계가 약해 젊은층보다 백신의 효과가 떨어진다. 연구진의 마레시 라마사미 박사는 "노령층은 코로나19 백신 우선 대상이지만 통상 반응이 떨어지는데 우리가 개발하고 있는 백신이 노령층에게도 효과가 있다는 점을 발견해 기쁘다"며 "이같은 면역반응이 실제 바이러스를 막을 보호막을 제공할 수 있을지 추가적으로 확인해야 한다"고 밝혔다. 이번 백신은 아직까지 심각한 부작용은 발견되지 않은 상태다.

앞서 옥스퍼드대 연구팀은 지난 1월부터 'AZD1222' 또는 'ChadOx1 nCoV-19'라고 불리는 백신을 개발해 왔다. 3개월 만에 만들어 지난 4월부터 유럽 최초로 인체 실험에 돌입했다. 지난 8월부터 3상 임상시험을 진행 중이다. 개발된 백신은 향후 다국적 제약사 아스트라제네카가 생산할 예정이다.

