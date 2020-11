검찰, 최재형 감사원장 고발사건 배당 완료… 본격 수사 착수

[아시아경제 조성필 기자] 시민단체들이 월성 원전 1호기 감사와 관련해 최재형 감사원장을 고발한 사건에 대해 검찰이 배당을 마치고 본격적인 수사에 착수했다.

19일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 녹색당과 경주환경운동연합 등이 최 감사원장과 감사관들을 직권남용 혐의로 고발한 사건을 전날 공공수사1부(부장검사 양동훈)에 배당했다.

앞서 고발인들은 지난 12일 기자회견을 열고 "감사원이 월성 1호기 폐쇄 결정이 부당했다는 결론을 내리기 위해 안전성과 주민 수용성을 감사 대상에서 제외하고 경제성 평가에 반영해야 할 안전설비 비용 등을 고의 누락했다"며 최 감사원장 등을 고발했다.

감사원은 지난달 산업통상자원부와 한국수력원자력의 관여로 월성 1호기의 경제성이 불합리하게 낮게 평가됐다고 결론내렸다. 다만 해당 원전의 조기 폐쇄 결정 자체의 타당성 문제는 감사 범위를 넘어선다며 판단을 유보한 바 있다.

