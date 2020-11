삼표그룹, 성북 종암동 소외 이웃에 쌀 800만원 상당 나눔

[아시아경제 김종화 기자]건설기초소재 선두 기업 삼표그룹은 19일 서울 성북구 종암동 주민센터를 방문해 백미(10㎏) 286포(800만원 상당)를 기탁했다.

이날 전달식에는 이기영 종암동 주민센터장을 비롯해 강정주 보건복지지원팀장, 임인순 주무관, 남윤식 삼표봉사동호회 회장, 삼표 사회공헌팀 관계자 등이 참석했다.

이번에 기부된 쌀은 지역경제 활성화 차원에서 성북구 종암동 업체에서 구매했으며, 지역 내 거주하는 저소득가정 약 200가구에 전달될 예정이다.

이기영 종암동 주민센터장은 "지역 내 어려운 이웃을 위해 나눔 실천에 앞장서는 삼표그룹에 감사의 인사를 전한다"면서 "소외된 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 기부 받은 쌀을 잘 전달하겠다"고 말했다.

남윤식 삼표봉사동호회 회장은 "코로나19 장기화로 어려운 이웃들이 더욱 힘든 상황에서 따뜻한 손길을 직접 전하고 싶었지만 안전상 등의 이유로 그러지 못해 안타깝다"면서 "내년에는 정상적으로 나눔 활동을 할 수 있으리라는 희망을 가져본다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr