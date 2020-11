쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감

코스닥은 강보합세 이어가

[아시아경제 이민우 기자] 약보합으로 출발한 코스피가 강보합으로 전환하며 2540선을 유지했다.

19일 코스피는 전날보다 0.07%(1.78포인트) 오른 2547.42에 마감했다. 전 거래일 대비 0.34% 떨어진 2536.89에 출발한 이후 오후까지 약보합세가 이어졌지만 마감이 가까워지면서 반등하기 시작했다.

투자주체별로는 외국인과 개인이 각각 1047억원, 2037억원어치 순매수했다. 반면 기관은 3015억원을 순매도했다.

상승 업종과 하락 업종이 비슷한 비율로 나타났다. 기계 업종의 상승폭이 3.54%로 가장 컸다. 이어 보험(2.05%), 종이·목재(0.97%), 의약품(0.90%), 의료정밀(0.56%) 등의 순이었다. 낙폭이 가장 큰 업종은 운수창고로 -1.75% 떨어졌다. 이어 전기가스업(-1.58%), 건설업(-1.09%), 철강·금속(-0.79%) 등의 순이었다.

시가총액 상위 10위 종목은 상승한 종목이 더 많았다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 518,000 전일대비 17,000 등락률 +3.39% 거래량 445,761 전일가 501,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합공학한림원이 '산업 디지털 전환 연대·협력' 이끈다코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close 의 상승폭이 3.3%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 12,000 등락률 +1.69% 거래량 354,887 전일가 709,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close (1.6%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 3,000 등락률 +1.03% 거래량 997,676 전일가 291,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close (1.0%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,000 전일대비 500 등락률 +0.28% 거래량 1,370,443 전일가 179,500 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합현대기아차, 유럽 친환경차 판매 첫 年20만대 돌파 '청신호'기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세 close (0.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,200 전일대비 200 등락률 +0.20% 거래량 2,758,798 전일가 98,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합정순일 새한 이사 등 '국가품질경영대회' 훈장 받아공학한림원이 '산업 디지털 전환 연대·협력' 이끈다 close (0.2%)의 순서였다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 4,000 등락률 -0.49% 거래량 182,367 전일가 812,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합삼성바이오로직스, 최근 5일 개인 11만 7449주 순매도... 주가 80만 6000원(-0.74%)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-0.4%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 200 등락률 -0.31% 거래량 16,460,313 전일가 64,800 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합보셨나요? 3000만 달러 美 최대 플랫폼! 코리아에 입점! 또 드립니다!삼성전자 '빅스비' 등 디자인코리아 페스티벌서 훈장 수상 close (-0.3%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,532,000 전일대비 6,000 등락률 -0.39% 거래량 21,858 전일가 1,538,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감강보합 코스피…2540대 출발 close (-0.3%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 280,500 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 518,465 전일가 281,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close (-0.1%) 등은 떨어졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 428,183 전일가 365,500 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합"'K스토리' 무기로 넷플릭스·마블과도 해볼만"카카오, 본사 전 직원 재택 돌입…IT기업 유연근무 확산(상보) close 는 보합을 기록했다.

코스닥은 장 초반 보인 강보합세를 이어가며 마감했다. 전날보다 0.96%(8.20포인트) 오른 859.94로 장을 마친 것이다. 오전 11시35분께 849.72까지 내려갔지만 이후 꾸준히 회복세를 보였다.

코스피시장과 비슷한 매매동향이 나타났다. 외국인과 개인은 각각 131억원, 759억원을 순매수했다. 기관은 584억원어치를 팔아치웠다.

상승한 업종이 상대적으로 많았다. 소프트웨어의 상승폭이 3.30%로 가장 컸다. 이어 반도체(2.18%), 일반전기전자(1.87%), 기타서비스(1.76%), 기타제조(1.74%) 등의 순이었다.출판·매체복제(-0.64%), 섬유·의류(-0.62%), 방송서비스(-0.61%) 등은 하락했다.

시총 상위10위 종목 상당수가 올랐다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 128,700 전일대비 15,000 등락률 +13.19% 거래량 2,435,966 전일가 113,700 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합제넥신, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.36%...제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 0.64% close 은 무려 13.1% 상승했다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 152,600 전일대비 5,600 등락률 +3.81% 거래량 670,813 전일가 147,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close (3.8%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,600 전일대비 3,200 등락률 +2.55% 거래량 1,169,490 전일가 125,400 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승 close (2.5%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 97,700 전일대비 1,700 등락률 +1.77% 거래량 1,130,828 전일가 96,000 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close (1.7%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 208,100 전일대비 600 등락률 +0.29% 거래량 1,032,887 전일가 207,500 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합씨젠, 외국인 9000주 순매도… 주가 0.72%기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세 close (0.2%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,200 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 528,958 전일가 93,100 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close (0.1%)의 순이었다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 210,700 전일대비 1,400 등락률 -0.66% 거래량 56,705 전일가 212,100 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,200 전일대비 900 등락률 -0.67% 거래량 126,425 전일가 135,100 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합CJ오쇼핑, 친환경 포장재로 '수상'…비닐·플라스틱 24t 대체외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,950 전일대비 300 등락률 -0.62% 거래량 335,957 전일가 48,250 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합공모주 개인 물량 30%… 得이 될까, 毒이 될까기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세 close 는 모두 -0.6%의 하락을 보였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 189,109 전일가 165,500 2020.11.19 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승 close 도 -0.3% 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr