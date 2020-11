외국인·기관 순매수에 코스피 2540선 마감…코스닥 1.4% 상승

[아시아경제 금보령 기자] 18일 외국인과 기관 투자자들의 순매수세에 코스피와 코스닥은 상승 마감했다.

이날 코스피 지수는 전일 대비 0.26%(6.49포인트) 오른 2545.64로 장을 마쳤다.

코스피는 전거래일과 비교해 0.38%(9.7포인트) 상승한 2548.85로 출발해 등락을 여러 번 나타냈다.

코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 935억원, 506억원을 순매수했다. 반면 개인은 1252억원을 순매도했다.

업종별로 화학(1.55%), 종이·목재(1.62%), 의약품(2.72%) 등은 상승했지만, 의료정밀(1.62%), 유통업(1.11%) 등은 하락했다.

시가총액 상위종목 중에서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,800 전일대비 900 등락률 -1.37% 거래량 22,854,354 전일가 65,700 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승外인이 선호하는 ‘삼성전자’의 이유있는 주가상승! 비밀 공개합니다!삼성전자 주가 상승에…과도한 상속세 논란 불거져 close (1.37%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,000 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 3,717,798 전일가 98,100 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승증시 '불타오르네'…언택트→친환경→경기민감株코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (0.1%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 3,000 등락률 -1.64% 거래량 2,215,300 전일가 182,500 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 현대차, 최근 5일 개인 102만 5161주 순매도... 주가 18만 원(-1.37%)기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (1.64%) 등이 내렸고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 38,000 등락률 +4.91% 거래량 400,991 전일가 774,000 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오로직스, 송도에 4공장 착공…"세계 최대 규모"삼바-셀트리온 2.2兆…K바이오 생산량 50% 끌어올려 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (4.91%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 709,000 전일대비 23,000 등락률 +3.35% 거래량 349,591 전일가 686,000 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가LG화학, 이시간 주가 +0.87%.... 최근 5일 기관 20만 4124주 순매도 close (3.35%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 6,000 등락률 +2.18% 거래량 908,320 전일가 275,000 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승증시 '불타오르네'…언택트→친환경→경기민감株코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (2.18%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,000 전일대비 5,000 등락률 +1.75% 거래량 576,189 전일가 286,000 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승셀트리온, 송도에 3공장 신축…4공장 건립도 추진셀트리온, 이시간 주가 +1.22%.... 최근 5일 기관 18만 6113주 순매도 close (1.75%) 등이 올랐다.

코스닥 지수는 전일보다 1.46%(12.27포인트) 상승한 851.74로 마감했다.

코스닥은 전거래일 대비 0.37%(3.08포인트) 오른 842.55로 시작해 점차 강세를 키워갔다.

코스닥시장에서도 외국인과 기관은 각각 2515억원, 300억원을 순매수했다. 이와 달리 개인은 2285억원을 순매도했다.

업종을 나눠서 보면 오락·문화(1.23%), 디지털콘텐츠(2.01%), 통신장비(1.63%) 등이 올랐다.

시총 상위 10개 기업 중 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,100 전일대비 600 등락률 -0.44% 거래량 71,977 전일가 135,700 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발미디어·콘텐츠·영화株, 웃어볼까 close (0.44%)이 유일하게 하락했다. 이와 달리 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 96,000 전일대비 1,600 등락률 +1.69% 거래량 861,743 전일가 94,400 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close (1.69%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,100 전일대비 300 등락률 +0.32% 거래량 296,985 전일가 92,800 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승강보합 코스피…2540대 출발코스피, 2년 10개월 만에 '2500선' 마감 close (0.32%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 165,500 전일대비 1,100 등락률 +0.67% 거래량 139,854 전일가 164,400 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close (0.67%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 147,000 전일대비 2,200 등락률 +1.52% 거래량 174,403 전일가 144,800 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감강보합 코스피…2540대 출발코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선 close (1.52%) 등은 상승했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr