인천경제자유구역 FDI 신고액 올해 목표 83% 유치

코로나 대유행 속 증액투자 결실

[아시아경제 박혜숙 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 인천경제자유구역에 대한 투자 유치에 어려움을 겪으면서 올해 외국인직접투자(FDI) 신고액이 목표액에 다소 못미치는 것으로 나타났다.

18일 인천경제자유구역청에 따르면 이날 현재 인천경제자유구역에 대한 FDI 신고금액이 5억 4700만달러로 연간 목표액(6억 5600만달러)의 83%에 달했다.

이는 지난 9월 송도 콜드체인클러스터에 투자한 미국의 펀드매니지먼트 기업 EMP 벨스타가 증액투자를 위해 3억달러를 추가로 신고했고, 지난 12일 영종 인스파이어 복합리조트에 투자한 미국의 인스파이어 인티그레이티드리조트도 2억 달러를 추가로 신고함에 따라 가능했다.

이같은 실적은 코로나 19의 전 세계적인 대유행 속에서 글로벌 경제성장이 둔화되고 국내외 FDI 실적이 감소하는 상황에서 이뤄낸 것으로 의미가 크다고 인천경제청은 설명했다.

인천경제청은 올해 FDI 신고액 목표를 전년도 대비 2600만 달러를 상향한 6억 5600만달러로 설정하고 연초부터 공격적인 투자유치 마케팅을 전개할 계획이었다.

그러나 지난 2월부터 시작된 코로나19 사태로 인한 영향으로 올해 8월까지 FDI 신고액이 3000만달러에 불과할 정도로 어려움을 겪자 온라인 화상 투자설명회 등 투자유치 확대에 총력을 기울여왔다.

이번 5억달러 이상의 증액투자도 비대면 화상 마케팅을 통한 신규 투자자 발굴과 함께 기존 투자자에 대한 네트워킹 강화를 통해 이뤄낸 적극적인 투자유치의 결실이라는 평가다.

인천경제청 관계자는 "올해 8월부터 시범운영한 기업지원센터를 지난 달 정식 개소해 입주기업에 대한 원스톱 지원 서비스를 강화하고 투자유치 상담과정을 일원화했다"며 "앞으로도 투자기업과 협력관계를 강화하고 기업 경영활동 지원에 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 인천경제청의 지난해 FDI 신고액은 9억 645만달러로 전국 7개 경제자유구역 전체 FDI 신고액 10억 2500만달러의 88.4%를 차지, 가장 많은 실적을 거뒀다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr