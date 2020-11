에이비프로, 코로나 치료제 영장류 실험…‘바이러스 완전사멸’ 네이처지 게재

[아시아경제 유현석 기자] 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 1,935 전일대비 445 등락률 +29.87% 거래량 223,586,826 전일가 1,490 2020.11.18 11:27 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 신청! 급등랠리 시작의 서막! 관련 株 시원하게 드립니다백신확보 경쟁치열! 주인공은 누구? 급등 株 지금 공개합니다!화이자를 뛰어넘었다! 폭등랠리 이어가는 美 모더나 관련 株! 지금공개! close 미국 자회사 ‘에이비프로 코퍼레이션’이 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 치료제 후보물질인 ‘ABP-300’ 영장류 실험 결과가 네이처지에 게재됐다.

에이비프로바이오는 코로나19 치료제 후보물질인 ‘ABP-300’을 공동 개발 중인 중국 ‘마브웰 바이오사이언스(Mabwell Bioscience)’사가 ABP-300에 대한 영장류 실험 결과를 네이처지에 게재했다고 18일 밝혔다.

에이비프로바이오는 영장류 실험을 통해 코로나19에 대한 'ABP-300'의 예방과 치료 효능을 입증하는 데 성공했다. 예방 효과를 확인하기 위해 세 마리의 원숭이에 각각 20mg/kg의 ABP-300을 투약 후 코로나19 바이러스를 주입한 결과 투약군에서 코로나19 바이러스가 발견되지 않았다.

치료 효능을 위한 실험에서는 코로나19 바이러스를 주입한 원숭이를 대상으로 바이러스 주입 1주일 경과 후 40mg/kg의 ABP-300을 투약한 결과 대조군 대비 COVID19가 현저하게 감소했다. ABP-300을 투약한 후 3일이 경과하자 바이러스가 완전히 제거됐다.

에이비프로바이오 관계자는 “ABP-300은 이미 글로벌 임상1상을 완료했으며 이번 논문 게재로 탁월한 예방 및 치료 효과를 대외적으로 검증받았다”며 “11월 중에 글로벌 임상 2상을 시작할 예정으로 중국 임상은 이미 확정됐으며 일본, 브라질, 필리핀에서도 임상을 진행할 예정”이라고 말했다. 이어 “글로벌 임상 2상이 완료되는 대로 내년 상반기에는 미국에서 ABP-300 임상 3상을 바로 돌입할 예정”이라고 덧붙였다.

ABP-300은 바이러스의 특정 항원에만 결합하도록 분리해낸 ‘단일클론 항체’ 기반의 코로나19 중화항체 치료제로 다양한 변종에 대한 대응이 가능하도록 설계됐다. 가장 빈번하게 발생하는 8가지 변종 코로나 바이러스에 대한 ‘수용체 결합 부위’의 ‘재조합 단백질’을 적용해 주요 변종에 대한 중화 능력을 보유하고 있다.

ABP-300은 변종 코로나19 바이러스에 대한 효과 외에도 ‘항체 의존면역증강’ 감소 효과를 보여 코로나19 치료제로써 경쟁력을 갖춘 것으로 평가받고 있다. 항체의존면역증강이란 체내에 침투한 바이러스가 바이러스 중화 역할을 하는 항체를 이용해 숙주 세포에 급속히 퍼져 증상을 악화시키는 현상으로 코로나19 항체치료제 개발에서 해결해야 할 가장 큰 과제다. ABP-300은 효능 감소 없이 항체의존면역증강을 줄이는 데 성공해 뛰어난 안전성을 검증받았다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr