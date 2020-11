정 총리 "동남권신공항 차질없도록…후속조치 면밀히"

검증위 결과 발표 후 관계장관회의 주재



[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 17일 총리실 산하 김해신공항 검증위원회의 검증 결과 발표와 관련해 "후속 조치에 대한 계획을 면밀히 마련해 동남권신공항 추진에 차질이 없도록 하라"고 지시했다.

정 총리는 이날 오후 검증위로부터 검증 결과 보고서를 전달받은 뒤 후속 조치를 논의하기 위한 관계장관회의를 주재한 자리에서 관계 부처에 이같이 지시했다고 총리실이 밝혔다.

관계장관회의에는 주무 부처 장관인 김현미 국토교통부 장관, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관, 구윤철 국무조정실장, 김영훈 환경부 자연환경정책실장 등이 참석했다.

검증위가 이날 김해신공항안에 대해 "근본적으로 검토해야 한다"며 사실상 백지화라 할 수 있는 결론을 내린 만큼 국토부는 앞으로 정부 입장을 정리하고 구체적인 후속 조치를 마련할 것으로 예상된다.

