남북통합문화센터, 정착경험사례 발표대회 개최

통일부 산하 남북하나재단은 오는 18일 오후 2시부터 남북통합문화센터에서 '2020년 북한이탈주민(탈북민) 정착경험사례 발표대회'를 개최한다고 밝혔다.

올해로 일곱 번째 개최되는 이번 발표대회는 탈북민이 남한 사회에 정착하는 과정에서 겪은 꿈과 좌절, 성공과 실패, 사랑과 열정 그리고 인생역전의 감동을 전하는 스토리텔링 방식으로 진행된다.

총 58명의 응모자 가운데 두 차례의 예선을 거쳐 최종 발표자로 선정된 8명이 남한 사회에 정착하는 과정에서 겪은 경험담을 생생하게 전달할 예정이다.

사례발표를 마친 이후 심사위원단과 청중평가단의 평가를 합산해 국회의장상, 통일부 장관상, 재단 이사장상, 통일부 하나원장상이 주어질 예정이다.

