국민의힘, 김해신공항 백지화에 "선거 앞두고 조변석개"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 17일 정부의 김해신공항 백지화 결정에 대해 "선거를 앞두고 갑자기 손바닥 뒤집듯 말을 바꿨다"며 비판했다.

최형두 국민의힘 원내대변인은 이날 논평을 내고 "신공항 문제를 4년이나 끌며 부산시민을 괴롭혀온 문재인 정부가 '민주당 시장 성범죄 보궐선거'를 앞두고 표변했다"며 이 같이 지적했다.

앞서 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회는 김해신공항 추진안에 대해 "근본적 검토가 필요하다"고 발표했다.

이에 최 원내대변인은 "이낙연 당시 검증위의 '안전문제를 보완하면 관문 공항으로서 문제가 없다'던 잠정 결론이 갑자기 사라졌다"며 "주무장관인 국토부 장관마저 '김해신공항에 대한 입장은 확고하다'며 집권 4년 내내 '아무런 문제가 없다'던 사업을 뒤집었다"고 비판했다.

그는 "부산시의 지속적인 신공항 제검토 요청을 외면하던 문 정부 아니었나. 지난 4년 도대체 무엇을 한 것인가"라며 "희망고문에 그 어떤 책임도 지지 않다가 선거를 앞두고 갑자기 손바닥을 뒤집는가"라고 날을 세웠다.

최 원내대변인은 그러면서 "문 대통령과 이낙연 더불어민주당 대표, 김현미 국토부 장관은 국민과 부산시민 앞에 사죄부터 하고 갑작스런 표변에 책임져야 한다"며 "국가의 미래를 결정할 중요 정책사업이 정치 득실에 따라 조변석개 한다면 어떤 국민이 납득하고 신뢰할 수 있겠는가"라고 지적했다.

