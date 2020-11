'여성이기 때문'이라는 강경화에, 박선영 "능력 부족인 줄 모르고..."

[아시아경제 김영은 기자] 강경화 외교부 장관이 "여성으로서 처음 외교부 장관이라는 막중한 자리에서 기를 쓰고 하고 있지만 저도 간혹 '여성이기 때문에 이런가'라고 느낄 때가 있다"고 말한 가운데, 박선영 전 자유선진당 의원이 17일 강경화 외교부 장관을 향해 "자신의 능력 부족인 줄 모르고 있다"고 비판했다.

박 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "우리 외교가 잘못된 정도가 아니고 이미 파탄, 실종단계에 돌입했는데 강경화 외교부 장관은 그 원인이 자신의 무능 때문인 줄은 모르고 자기가 여자라서 패싱 당하는 것이라고 한다"며 이같이 말했다.

이어 "요즘 나훈아가, 아니 온 국민이 왜 하나같이 테스형만 찾아대는지 이제 알겠다"며 "너 자신을 알아야지, 무능한 자신은 돌아보지 않고 여자라서 무시당한다고 (하느냐)"고 비판했다.

그러면서 "(독일 총리) 메르켈은 남성인가? (전 영국 총리) 대처도 남성이었나? (미국 국무장관) 울브라이트도 남성이고?"라며 "이들은 모두 강대국 여성들이라고? 그럼, 시진핑과 싸우고 있는 대만의 차이잉원도 남성인가?"라고 말했다.

박 전 의원은 "이루 셀 수 없이 많은 여성 지도자들이 지금 세계 곳곳에서 맹활약하고 있다"며 "그런데 무슨 피해자 코스프레? 오히려 '무능한 여자'이기 때문"이라고 지적했다.

또 "지금 이 정권에서 여성 장관들은 오로지 여자라는 이유로 그 자리를 꿰찼다고 봐야 한다"며 "어떤 일을 시켜도 반항하지 않고, 그건 안 된다고 대들지도 않고 누구처럼 사표 던졌다고 공개적으로 악악대지도 않고 시키는 대로 고분고분 하는, 창피한 줄도 모르는 철면피들"이라고 일갈했다.

그러면서 "몸에 맞지 않는 옷은 빨리 벗어버리는 게 상책"이라며 "이 땅의 여성들을 더 이상 집단 모욕하지 말라"고 말했다.

앞서 강 장관은 16일 '글로벌 혁신을 위한 미래 대화' 포럼에 참석해 재러드 다이아몬드 미 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 교수가 '한국은 여성이 역량을 발휘할 환경이 미진하다'고 말하자 "남성 위주 기득권 문화 속에서 내가 과연 받아들여지고 있나 하는 질문을 스스로 할 때가 없지 않다"며 답한 바 있다.

