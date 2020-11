[아시아경제 오주연 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,320 전일대비 40 등락률 -0.63% 거래량 4,921,976 전일가 6,360 2020.11.17 09:54 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 조선 테마 상승세에 1.85% ↑【화제의테마】 여의도 전문가 추천 급상승 테마 4選 -무료 배포 중- 삼성중공업, 최근 5일 개인 728만 4313주 순매도... 주가 6360원(+5.82%) close 은 오세아니아 지역 선주와 1946억원 규모의 원유운반선 3척을 수주했다고 17일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 2.6%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr