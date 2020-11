[e 종목 눈에 띄네]코스닥-16일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 초록뱀=520억원 규모 파생금융부채의 평가손실 인식

◆ 마크로젠=118억원 규모 파생상품 금융부채(전환사채)평가손실 발생

◆ 에스트래픽=권리락(무상증자)

◆ 코오롱티슈진=거래소에 상장폐지 관련 이의신청서 접수

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr