바이든 "트럼프가 협력 안하면 더 많은 이들이 죽는다"(상보)

정권 인계 지연으로 인한 코로나19 대응 악화 경고

경기 추락 우려하며 신속한 경기 부양 법안 통과 촉구도

"전문가들이 안전하다면 즉각 백신 맞을 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 도널드 트럼프 대통령에게 신속한 정권인계를 요구하고 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 추가 경기 부양안의 조속한 통과를 촉구했다.

바이든 당선인은 16일(현지시간) 델라웨어주 월밍턴에서 기자회견을 하며 "우리가 협력하지 않는다면 더 많은 이들이 죽게 된다"며 트럼프 대통령의 결단을 요구했다.

바이든 당선인은 "트럼프 대통령의 대선 결과 불복이 차기 정부의 코로나19 백신 보급에도 악영향을 미칠 수 있다"고 우려하기도 했다. 이는 트럼프 대통령이 이날 전해진 모더나의 백신 개발의 성과를 자신의 업적이라고 강조한 것과 달리 차기 정부에서의 신속한 백신 보급에 무게를 둔 발언이다.

바이든 당선인은 또 "트럼프 대통령이 (나의 취임일인) 내년 1월20일 이전에 좀 더 깨우쳐지기를 기대한다"고 언급하기도 했다.

그는 트럼프 대통령의 의학 고문인 스콧 아틀라스가 전날 자신의 트위터에 미시간주의 코로나19 관련 규제에 대해 "이를 막을 유일한 방법은 사람들이 봉기하는 것"이라고 언급한 것을 강경하게 비판했다.

바이든 당선인은 "그들에게 대체 무슨 일이 있는 건가. 저항이라고?"면서 "의료분야의 전문가들은 마스크 사용 명령이 생명을 구할 수 있다고 말하고 있다"라고 강조했다.

바이든 당선인은 이어 벼랑 끝에 몰린 미국 경제가 코로나19 바이러스 백신이 본격적으로 보급되기 전에 매우 어두운 겨울로 향하고 있다면서 민주당이 제안한 경기부양안이 통과돼야 한다고 역설했다.

그는 또 코로나19 백신을 맞을 것 인가에 대한 질문에는 "전문가들이 백신이 안전하다고 하면 바로 맞겠다"고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr