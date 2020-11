'정진웅 기소' 고검 감찰부장… "법과 원칙대로 수사해 기소"

[아시아경제 배경환 기자] 정진웅 차장검사를 독직폭행 혐의로 기소한 명점식 서울고검 감찰부장이 "법과 원칙대로 수사하고 기소한 사안"이라 밝혔다. 수사팀 내부의 반대 의견에도 기소를 강행했다는 의혹에 전면 부인하고 나선 셈이다.

16일 명 감찰부장은 검찰 내부망에 '독직폭행 사건 기소 관련 의혹 보도에 대하여'라는 제목의 글을 올리고 이 사건에 대해 "서울고검이 법과 원칙대로 수사하고 기소한 사안"이라고 설명했다.

특히 명 감찰부장은 "대검에 사전 보고나 협의 없이 서울고검이 직접 수사를 진행했다"며 "서울고검 검사들이 분담해 수사했고 논의 과정에서 객관적 행위의 사실 판단에는 이견이 없었다"고 강조했다. 이어 "주관적 착오의 법률 판단과 관련해 복수의 의견이 검토됐지만 불기소 처분을 해야 한다는 의견은 없었고 검사들 모두 기소가 불가피하다는 의견이었다"고 설명했다.

주임 검사가 본인으로 재배당 된 것에 대해서도 언급했다. 명 감찰부장은 "검사들의 의견을 종합해 결정한 사안이어서 최종적으로 감찰부장이 주임검사로 기소했다"며 "종전 주임검사도 재배당 과정에 아무런 이의 없이 동의했으며 이 과정에서 어떠한 이견이나 충돌은 없었다"고 밝혔다.

앞서 추미애 법무부 장관은 "기소 과정에서 주임검사를 배제하고 윗선에서 기소를 강행했다는 의혹이 보도됐다"며 대검찰청 감찰부에 정 차장검사의 기소 과정을 진상 조사할 것을 지시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr