전남대병원 관련 초등학생 2명 등 코로나 추가 확진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교병원과 관련해 코로나19 확진자가 꾸준히 발생하고 있는 가운데 초등학생 2명이 확진 판정을 받아 방역당국이 긴장하고 있다.

16일 광주광역시에 따르면 이날 오후 전남대병원과 관련된 확진자가 3명 추가 발생해 지역 567~569번으로 분류됐다.

567·568번은 앞서 확진된 병원 내 입주업체 직원의 자녀로 하백초등학교 학생인 것으로 확인됐다.

방역당국은 학교에 임시 선별진료소를 설치하고 학생과 교직원 800여 명을 대상으로 전수검사를 진행하고 있다. 또 학부모들에게도 전수검사 안내 문자를 발송했다.

569번 또한 전남대병원과 관련된 것으로 알려졌다.

현재 전남대병원과 관련해서 지역 감염이 급속도로 퍼지고 있다.

의사 4명, 간호사 2명, 환자 3명, 보호자 3명, 방사선사 1명, 병원내 은행직원과 가족 등 4명, 지인 1명 등이 확진 판정을 받았다.

