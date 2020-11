반도건설, 신경주역세권 공동주택용지 확보…복합신도시 개발 나선다

[아시아경제 최동현 기자] 반도건설이 경북 경주시 신경주역세권 신도시 개발사업을 위한 공동주택용지 매입 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

신경주역세권 신도시 개발사업은 경주시 건천읍 화천리 1212 일원 53만3630㎡에 총 사업비 2459억원을 들여 신경주역 주변을 개발하는 사업이다. 신도시 규모는 6300가구, 상주인구 기준 약 1만6000명이다.

반도건설은 개발부지 중 공동주택용지(B-4, B-5블록) 2필지를 매입했다. 6만8441㎡ 부지에 60~85㎡(이하 전용면적) 1168가구, 60㎡이하 505가구, 총 1673가구를 짓는 대단지 프로젝트다.

신경주역세권 신도시는 광역교통망을 갖춘 경북의 새로운 교통 중심지로 주목받고 있으며 풍부한 산업단지 배후수요를 보유하고 직주근접 환경이 탁월한 복합신도시로 기대감을 높이고 있다. 공공기관과 민간기업이 사업 공동 출자사로 참여해 사업 안정성과 신뢰성이 높은 것으로 평가받고 있다.

경부선 고속철(KTX·SRT)과 2022년 개통예정인 동해남부선 및 중앙선이 만나는 ‘KTX 신경주역’을 인접하고 국도7번 우회도로 개통(2023년)과 지방도 904호선 이설확장(2022년)을 앞두고 있으며 인근에는 광역도로망인 경부고속도로IC 2곳(경주·건천IC)이 위치하고 있다.

신경주역에서 서울까지 2시간, 동대구역 18분, 울산역 11분, 부산역까지 35분이면 이동 가능하며, 향후 동해선 복선전철화사업이 완료될 2022년 이후에는 동해남부선을 통해 ‘포항~신경주~울산~부산’ 구간을 50분 내외로 이동 가능 할 전망이다.

반도건설 관계자는 “광역트리플 역세권의 개발로 주목받고 있는 신경주역세권 개발의 한 축을 맡게 돼 기대가 크다”라며 “경주지역에 첫선을 보이는 ‘반도 유보라’ 브랜드인 만큼 신경주역세권 최고의 랜드마크 단지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

