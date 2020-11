[아시아경제 장효원 기자] 에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 792 전일대비 22 등락률 -2.70% 거래량 1,588,920 전일가 814 2020.11.16 13:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일에이티세미콘, 코스모파마 주식 7900주 취득 결정이랑텍, 전자증권 등록제도 도입 완료…"기업공개 박차" close 이 3년 연속 매출 성장세를 지속했다.

반도체 후공정업체인 에이티세미콘은 지난 3분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 10.12% 성장한 975억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 영업손실과 순손실은 각각 38억원, 70억원을 기록했다.

회사 관계자는 “영업적자는 증설로 인한 고정비 증가와 감가상각비 등 일회성 비용의 증가로 인한 것”이라며 “진천 3공장 증설 효과와 관계사의 성장으로 후반기부터 실적이 개선될 것으로 기대한다"라고 말했다.

