동신대, 제1회 전국 생활음악 콩쿠르 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 뮤지컬·실용음악학과 주최로 ‘2020년 제1회 동신대 전국 생활음악 콩쿠르’를 개최한다고 16일 밝혔다.

코로나19 확산 상황을 감안해 이번 대회는 연주 동영상을 유튜브 링크 또는 메일로 접수하면, 비대면 심사를 통해 수상자를 선정하는 방식으로 진행한다.

오카리나, 하모니카, 색소폰, 팬플루트, 우쿨렐레, 아코디언 등 6개 경연 부문에 전국 만 18세 이상 비전공자만 접수할 수 있다.

자유곡 1곡을 독주 또는 중주(2~10인)로 연주한 동영상을 촬영해 제출하면 된다. 단 동영상은 심사위원들이 참가자들의 얼굴과 실제 연주하는 모습을 식별할 수 있도록 제작해야 한다.

오는 30일까지 동신대 홈페이지 등에서 참가 신청을 한 뒤 내달 4일까지 동영상을 제출해야 한다.

동신대는 심사를 통해 전체 대상과 부문별 최우수상, 우수상, 장려상을 뽑아 상금과 상장·상패를 수여할 방침이다.

한편 동신대는 올해 상반기 중·고교생을 대상으로 ‘제1회 동신대 전국 뮤지컬 실용음악 콩쿠르’를 성황리에 개최했다.

