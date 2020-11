[단독]전세대책, 건설中 주택까지 매입해 10만호+a 공급…공장도 리모델링

정부, 18일 '서민·중산층 주거 안정 방안' 발표

서울·수도권 10만+a 공급 예정…공장도 리모델링해 주택으로 공급

단독[아시아경제 장세희 기자]정부가 이번주 전세 종합 대책을 발표할 예정인 가운데 총 공급물량은 10만호+a에 달하는 것으로 확인됐다. 당초 규모였던 수천 호, 수만호 수준을 훨씬 뛰어넘는 숫자다. 이를 위해 상가, 오피스, 공장도 임대주택으로 전환해 공급한다는 방침이다.

16일 국토교통부·기획재정부·서울시 등 관계 부처에 따르면 정부는 오는 18일 이 같은 내용을 담은 '서민·중산층 주거안정방안'을 발표할 계획이다. 이번 전세대책은 임대차 3법 시행 이후 서울·수도권에 이어 지방 집값이 일제히 오르고, 전세 물량이 급격히 줄어드는 등 이른바 '전세 대란'이 발생하고 있는 데 따른 조치다.

정부 관계자는 "매입임대·전세임대뿐 아니라 매입약정 방식까지 검토하고 있다"며 "서울·수도권에 10만호+a를 공급할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

정부는 수도권을 중심으로 늦어도 내년 1분기까지 공급할 수 있는 공공임대 물량을 최대한 늘리는 방안을 최종 조율 중에 있다.

이번 대책은 한국토지주택공사(LH)가 공실인 집을 사들여 임대하는 '매입임대' 방식과 임차해 다시 전세로 공급하는 '전세임대' 방안이 골자다.

매입임대·전세임대 방식은 기존에 지어진 주택을 대상으로 하기 때문에 시장에 단기간에 주택을 공급할 수 있다는 점에서 어느 정도 효과를 볼 수 있을 것이란 분석이다.

이와 함께 정부는 공급 물량을 최대한 확보하기 위해 '매입약정' 방식도 처음으로 도입할 계획이다.

매입약정이란 LH가 민간사업자의 건축 예정이나 건축 중인 주택(다가구·다세대)에 대해 건축 완료 전 매입약정을 체결한 뒤 준공 후 매입해 임대주택으로 활용하는 방식이다. 다만 이 경우 아직 지어지지 않은 주택을 대상으로 하기 때문에 매입임대·전세임대 방식보다는 공급시기가 늦어질 수 있다.

아울러 정부는 상가, 오피스, 공장까지 주거용으로 리모델링해 임대주택을 공급할 예정이다.

한편 이번 대책에 월세 세액공제 확대 등은 포함되지 않는다. 정부 관계자는 "월세 세액공제는 전세 물량과는 무관한 정책"이라며 "이번 대책은 전세 공급 물량 확대에 초점을 맞췄다"고 말했다. 현재 연간 총급여 7000만원 이하인 무주택 가구가 기준시가 3억원을 넘지 않는 주택에 거주할 때 750만원 한도 내에서 월세 세액공제 혜택을 주고 있다.

