▲박동식씨 별세, 박선·박미·박영씨 부친상, 김주현(SK수펙스추구협의회 PR팀PL)씨 장인상 = 15일 오후 3시, 광주광역시 빛장례식장 5호실, 발인 17일 오전 9시30분 (062)452-4000

