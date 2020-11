경총 "세계 최대 규모 RCEP 협정 참가, 진심으로 환영

[아시아경제 성기호 기자] 한국경영자총협회는 정부가 ‘역내포괄적경제동반자협정(RCEP)’에 서명한 것에 환영 입장을 밝혔다.

경총은 15일 입장문을 통해 "경영계는 우리나라가 세계 최대규모의 (RECP)에 서명하게 된 것을 진심으로 환영한다"고 말했다.

이어 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 펜데믹으로 인해 세계 각국의 보호무역주의가 심화되고 있다"며 "대외 의존도가 높은 우리나라로서는 금번 협정 참가가 세계 교역 위축에 따른 경제적 타격을 최소화하고 경제활력을 제고하는 데 중요한 역할을 할 것으로 평가한다"고 강조했다.

경총은 또 "특히 금번 협정은 인구 22억 6000만명, 세계 국내총생산(GDP)의 30%에 달하는 아세안, 태평양 지역 15개 협정 참가국의 무역장벽을 획기적으로 낮출 수 있다는 측면에서 국내 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에도 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

경총은 끝으로 "경영계는 금번 협정 타결이 자유무역의 확대를 통해 세계 각국이 코로나19 펜데믹 위기를 공동으로 극복하고 경제 뿐만 아니라 사회·문화 등 전 분야에 협력을 확대하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr