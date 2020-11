中 코로나 감염 경로, 해외 '냉동식품'서 찾아 "수입 중단"

WHO, "식품 포장지를 통해 감염될 가능성은 매우 낮아"

[아시아경제 나한아 기자] 중국에서 최근 산발적인 코로나19 감염 사례가 나오고 있는 가운데 신종 코로나바이러스(코로나19)가 검출된 외국 냉동식품 업체의 제품 수입을 중단하기로 했다.

외신에 따르면 15일(현지시간) 중국 세관은 중국에 냉동식품을 수출하는 109개 국가와 소통한 뒤 이런 조치를 밝혔다.

지난 13, 14일 이틀간 후베이성 우한·산둥성 지난·량산·푸젠성 취안저우·간쑤성 란저우 등 5개 지역의 수입 냉동식품 포장지에서 코로나19 바이러스가 검출됐고 전했다. 6월 이후 수입 냉동식품이나 포장지에서 코로나19 바이러스가 발견된 성·직할시는 10곳이 넘는다.

중국 국무원은 지난 9일 모든 수입 냉동식품 포장을 철저히 소독하라고 지시했다. 운반 차량과 창고에 대해서도 소독하도록 했다.

중국질병예방통제센터 전염병학 수석전문가 우쭌여우(吳尊友)는 겨울철의 제품 배송 과정이 냉동식품 운송과 비슷하다고 지적하면서 모든 수입 제품에 대해 코로나19 검사가 필요하다고 제안했다.

당국은 코로나19 감염 경로가 해외에서 온 사람 외에 수입 냉동식품에서 비롯된 것일 수 있다고 의심한다.

우쭌여우는 냉동 해산물이나 육류를 통해 바이러스가 중국으로 유입됐을 가능성이 있다는 증거가 속출하고 있다고 주장했다.

한편 세계보건기구(WHO)는 식품이나 식품 포장지를 통해 코로나19에 감염될 가능성은 매우 낮다고 밝혔다.

