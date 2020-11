국민과 원자력정책 수립…제3차 원자력안전계획 워크숍

[아시아경제 문채석 기자] 우리나라 원자력안전의 비전과 정책방향을 국민이 직접 제안하기 위한 논의의 장이 마련됐다.

원자력안전위원회와 한국원자력안전재단은 2022~2026년에 적용될 '제3차 원자력안전종합계획' 수립을 위한 국민참여단 숙의 워크숍을 14~15일 이틀간 열었다고 15일 밝혔다.

워크숍에선 120명의 국민참여단이 분임별 논의 등을 통해 원자력안전의 미래와 향후 정책방향에 대한 의견을 모았다.

원안위는 "향후 일반 국민참여단이 제안한 비전과 정책방향을 바탕으로 각계 전문가와 지역주민·관련단체 등의 관계자가 분과별 논의를 거쳐 내년 상반기까지 주요 전략과제를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 원안위는 "이렇게 만들어진 비전과 정책방향, 전략과제 등을 구체화하기 위한 세부계획을 수립하고 국민참여단·일반국민 그리고 관계기관 의견 수렴, 원안위 의결을 거쳐 종합계획을 확정할 예정"이라고 덧붙였다.

엄재식 원안위원장은 이날 워크숍에서 "향후 원안위에서 수립하는 주요 정책은 국민들의 직접적인 참여를 통해 만들어 갈 것"이라며 "정부는 국민이 원하는 정책을 실행하는데 최선을 다하겠다"고 했다.

한편 워크숍은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 영상중계 방식을 활용하여 집합인원을 최소화하는 방식으로 진행됐다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr