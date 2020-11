경북 구미시에서도 야생조류 AI 확진 … "10㎞ 이내 가금 이동제한"

해평 야생조류에서 H7형 조류인플루엔자 항원 검출

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 구미시 해평 철새도래지에서 대구지방환경청이 지난 13일 채취한 야생조류 분변검사 결과, H7형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 15일 밝혔다

경북도는 조류인플루엔자 긴급행동지침(AI SOP)에 의거, 반경 10㎞ 지역내 가금농장에 대한 이동제한 조치를 내렸다. 철새도래지와 인근 가금농장에 대한 소독 등 차단방역을 강화하는 한편 광역방제기 등 소독차량을 총 동원해 소독에 나서고 있다.

이번에 조류인플루엔자 항원이 검출된 지역의 야생조수류 예찰지역 내에는 470호(닭 456호, 오리 3호, 거위 4호, 기타 7호)에서 1만3253수의 가금류를 사육하고 있다.

한편, 검출된 조류인플루엔자 항원의 고병원성 여부 판정에는 5일 정도 소요될 것으로 보인다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr