정부, 울릉공항 실착공…서울~울릉 7시간→1시간 단축

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 2025년 개항을 목표로 울릉공항 건설사업 실착공에 들어간다. 울릉공항이 건설되면 서울~울릉 이동시간이 7시간에서 1시간으로 단축된다.

국토교통부는 15일 울릉공항 건설사업의 환경영향평가 협의가 완료돼 2025년 개항을 목표로 실착공에 들어간다고 밝혔다.

울릉공항은 50인승 이하 소형항공기가 취항하는 공항으로, 총사업비 6651억원이 투입되며 1200m급 활주로와 여객터미널 등이 건설된다.

울릉공항 건설사업은 2013년 예비타당성조사를 완료하고, 2015년 기본계획 고시, 2017년 기본설계, 지난해 5월 포항~울릉 항공로 신설 및 총사업비 확정 과정을 거쳤다,

이후 기본설계 기술제안 입찰방법으로 사업을 발주했고, 지난해 12월 대림산업컨소시엄으로 실시설계적격자를 선정한 후 실시설계를 거쳐 지난 7월 계약을 체결했다.

울릉공항은 결항률 최소화로 안전한 공항, 민·관을 아우르는 다기능 복합공항, 250년 빈도이상 파랑에도 굳건한 수호형 공항, 구조물 내구성 및 기초안정성이 강화된 견고한 공항, 지역주민과 상생하는 공항으로 건설된다.

국토부는 연륙교 건설이 불가능해 먼 바닷길을 이용할 수밖에 없는 도서지역을 육지와 보다 안전하고 편리하게 연결하기 위해 2011년 '4차 공항개발 중장기 종합계획'에 도서지역 소형공항 건설사업을 반영해 추진해왔다.

도서지역 소형공항 건설은 지역주민들의 생활권역을 확대해 의료, 교육, 복지 등 삶의 질을 제고할 뿐 아니라, 국민들에게 다양한 여가활동을 제공하고, 50인승 항공기 등 소형항공산업 활성화에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

울릉공항이 개항되면 서울~울릉 이동시간이 7시간에서 1시간 내로 단축돼 지역 주민들의 이동성이 좋아지고 울릉도 관광 활성화에도 기여할 전망이다.

김상도 국토부 항공정책실장은 "실질적인 사업착수가 가능한 환경영향평가 협의가 완료됨에 따라 본격적인 사업추진이 가능하게 됐다"고 설명했다.

