속보[아시아경제 임주형 기자] 경남 창원에서 일가족 4명이 코로나19에 신규 확진됐다.

15일 경상도는 밤사이 창원에 사는 사는 40대 여성(경남 384번), 40대 남성(385번), 10대 여성(386번), 80대 여성(387번)이 확진됐다고 밝혔다.

384번과 385번은 부부이고, 386번은 딸, 387번은 384번의 어머니다.

이들은 384번이 양성 판정을 받은 뒤 잇따라 확진 판정을 받았다.

