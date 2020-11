SSG닷컴, 최대 85% 할인…‘쓱 블랙 쇼핑 페스타’

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 16일부터 29일까지 2주간 ‘쓱블랙 쇼핑 페스타’ 프로모션을 진행한다.

SSG닷컴은 이번 행사를 할인 카테고리에 따라크게 2회로 나눠 진행할 계획이다. 16일부터 22일까지는 패션과 뷰티, 스포츠, 유아동을 중심으로, 23일부터 29일까지는 가전, 생활, 식품 카테고리 상품 할인에 들어간다.

이에 오는 22일까지 열리는 첫 번째 행사에는 패션 바이어가 선정한 겨울 패션 아이템 및 해외직구 상품을 최대 85% 할인해 선보인다. SSG닷컴 뷰티 전문관 ‘먼데이 문’을 비롯해 ‘프리미엄 아울렛’, ‘S.I.VILLAGE(에스아이빌리지)’ 등도 함께 참여한다.

패션에서는 ‘바바패션’, ‘킨록’을 최대 70% 할인하는 패밀리 세일을 실시하며 ‘지컷’, ‘커스텀멜로우’ 상품을 단독 특가에 준비했다. 잡화에서는 ‘엘리자베스스튜어트 여성 삭스 스니커즈 레더’를 68%, ‘락피쉬웨더웨어 뮬 모카신’을 51% 할인 판매한다. 스포츠는 ‘밀레 타모르 구스다운’을 25%, ‘빈폴스포츠 덕다운’을 23% 할인해 선보인다.

한편, SSG닷컴 내 ‘해외직구’ 상품도 함께 소개한다. 해외 직구족에게 ‘블랙프라이데이’가 유명 행사인 만큼 SSG닷컴이 엄선한 해외 상품을 편리하게 구매할 수 있는 해외직구 서비스를 알린다는 복안이다. ‘아미’ 의류, ‘APC’ 가방, ‘노비스’, ‘몽클레어’ 프리미엄 패딩 등 신상품을 선보인다.

상품 할인 외 추가 혜택을 위해 매일 오전 9시 선착순 1만명에게 4종 쿠폰팩도 발급된다. SSG닷컴은 SSGPAY로 결제시 최대 9%, 일반 결제시 최대 7% 할인쿠폰을 제공할 예정이다. 신세계몰, 신세계백화점몰, 이마트몰에서 사용 가능하며 패션, 잡화, 스포츠, 아웃도어, 유아동 카테고리에 적용 가능하다.

첫 번째 행사 기간 동안 SSG닷컴 내 뷰티 전문관 ‘먼데이 문’에서도 최대 85% 할인하는 ‘홀리데이 메가뷰티’ 행사가 동시에 열린다. 뷰티 상품 선출시, 한정판 등을 준비해 행사 차별화에 나섰다. ‘더바디샵’, ‘디어달리아’, ‘킬리안’ 홀리데이 상품을 먼저 출시해 선보이며, ‘마몽드 레드세럼 콜라보 세트’, ‘르네휘테르 샴푸&오일기획 세트’를 한정 수량으로 판매한다.

이 밖에도 일별 3개씩 ‘오늘의 쓱픽’ 브랜드를 선정해 페이백 이벤트도 연다. ‘에스티로더’, ‘입생로랑 뷰티’, ‘키엘’, ‘로레알파리’, ‘조말론’ 등을 대표 브랜드로 선정해 해당상품 구매시 최대 2만 4000원까지 페이백 받을 수 있다. 10만원 이상 구매시 SSG머니 2000원, 20만원 이상 구매시 SSG머니 4000원을 돌려준다.

추가로 매일 오전 0시 선착순 3만명에게 최대 5000원 할인쿠폰팩 2종을 발급하며 신세계몰, 신세계백화점몰, 이마트몰(쓱배송/새벽배송 제외), 시코르몰 뷰티 카테고리 상품에 적용 가능하다. 1만원 이상구매시 1000원, 5만원 이상 구매시 5000원 할인된다.

‘프리미엄 아울렛’에서도 ‘무스너클’, ‘이로’, ‘노스페이스’, ‘라코스테’, ‘슈콤마보니’ 등을 대표 브랜드로 정하고 최대 85% 할인 판매한다. 추가 10% 할인쿠폰을 발급하며 신한카드로 결제시 일 최대 10만원까지 10% 청구할인이 가능하다.

‘S.I.VILLAGE(에스아이빌리지)’에서는 ‘엠포리오 아르마니’ 언더웨어를 최대 65%, ‘디자인 유나이티드’ 겨울 아우터를 최대 60%까지 할인 판매한다. ‘갭’은 균일가 상품을 구매할 수 있다.

