광주시, 전남대병원 의료진 확진…시민 방역수칙 준수 당부

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 전남대학교 병원 의사3명과 간호사 1명이 코로나19감염증 확진 판정을 받은 가운데 광주광역시가 14일 시민 방역수칙 준수를 당부했다.

광주시는 고위험시설인 대형병원에서 확진자가 발생함에 따라 지역 코로나19 감염증 확산 우려가 높다고 판단하고 발생 의료기관에 대해 시, 질병관리청, 감염병지원단과 합동 역학조사반을 편성하고 이동 동선 및 위험도 평가 등 사례 조사를 실시하고 있으며 향후 대응 방안을 논의하기로 했다.

또 병원 출입을 통제하고 의료진 및 입원환자의 추가 확산을 우려해 전수검사는 물론, 시민들에게 재난문자를 발송해 병원 방문객이 선별진료소에서 검사를 받도록 할 예정이다.

박향 보건복지국장은 “시민들께서는 주말 모임 행사를 자제해 주시고 일상생활에서 마스크를 꼭 착용해 주시고 증상이 있을 때는 망설이지 말고 즉시 가까운 선별진료소에서 코로나19검사를 받을 것”을 당부했다.

