고흥군, 공직자 맞춤형 ‘친절·청렴 교육’ 성료

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 지난 4일부터 13일까지 총 8회에 걸쳐 300여 명의 공직자를 대상으로 ?2020 고흥군 공직자 맞춤형 친절·청렴 교육'이 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

코로나19 예방수칙을 철저히 지키며 진행된 이번 교육은 ▲청렴한 조직문화 형성 ▲실전 적용을 위한 친절 마인드 ▲일터의 스트레스 관리법 등 직급별 희망 사항에 맞춘 주제로, 공직자로서의 기본소양인 친절과 청렴 마인드 교육과 고흥군 군정 발전의 비전을 재확인하는 시간으로 진행됐다.

교육에 참석한 한 새내기 공직자는 “앞으로 공직생활의 방향성을 설정하고 군정 방향을 알 수 있었던 시간이었다”며 “군민에게 친절·청렴의 마인드를 행하는 공직자가 되도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

군 관계자는 “이번 교육을 통해 군 공직자들의 역량을 강화하는 것은 물론, 향상된 친절·청렴 마인드로 군민행복시대 실현에 더욱 박차를 가하기를 기대한다”고 말했다.

한편, 고흥군은 친절직원 및 부서선발, 혁신청렴검증단 활동 등 군민과 공감하고 소통하는 다양한 시책을 추진하고 있다.

