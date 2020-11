[아시아경제 오주연 기자] NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 66,200 전일대비 300 등락률 +0.46% 거래량 199,867 전일가 65,900 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"NHN한국사이버결제, 온라인결제 호황에 성장 기대"KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체NHN한국사이버결제, 핀테크(FinTech) 테마 상승세에 7.5% ↑ close 는 올 3분기 연결기준 영업이익이 112억원으로 전년동기대비 31.52% 증가했다고 12일 공시했다. 매출액은 1592억원으로 전년동기대비 41.55% 늘었고 당기순이익은 83억원으로 23.01% 감소했다.

