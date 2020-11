"코로나19 대응할 AI 개발 느려…데이터 인프라 확보해야"

삼성SDS, 개발자 콘퍼런스 '테크토닉 2020' 개최

[아시아경제 부애리 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 같은 전염병에 대응할 인공지능(AI)의 개발이 느리기 때문에 건강 관련 데이터를 수집·학습할 모바일 인프라가 필요하다는 주장이 나왔다.

삼성SDS는 12일 개발자 콘퍼런스 '테크토닉2020'을 개최했다. 기조연설을 맡은 쿵샹중 미국 하버드대 교수는 "코로나로 AI가 굉장히 파괴력 있는 분야로 떠올랐지만 한계도 드러났다"고 지적했다.

쿵 교수는 "바이러스 확산과 변이 속도를 AI가 따라가지 못하고 있다"면서 AI 개발에 필요한 데이터를 빠르게 수집할 수 있는 모바일 건강관리 인프라 구축을 과제로 꼽았다.

그는 "스마트폰과 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 생성되는 여러 데이터를 발생 지점에서 실시간으로 확보해 학습시켜야 한다"면서 "관건은 컨트롤타워를 통해 필수 데이터를 자동 수집하는 것"이라고 강조했다.

한편 테크토닉은 삼성SDS가 개발자 생태계 확장을 위해 최신 IT기술 개발 노하우를 공유하는 행사다. 2018년 시작해 올해로 3회째다.이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 온라인 생중계로 진행됐다. 6500여명이 사전 신청했다. 이는 지난해보다 2배 늘어난 수치다.

홍원표 삼성SDS 대표는 "코로나19로 맞은 위기가 오히려 기술을 빠르게 도입하는 촉매제가 되어 새로운 혁신의 기회로 나아가는 전화위복이 되리라 기대한다"면서 "개발자 커뮤니티 발전을 위한 의미있는 자리"라고 말했다.

쿵 교수의 기조연설 뒤에는 삼성SDS AI 전문가들이 ▲영상 딥러닝을 통한 안질환 예측 ▲신경정보처리시스템학회에서 채택된 설계·제조·물류공정 최적화를 위한 강화학습 연구성과 ▲한국어 인식 AI 성능 개선 사례 등을 소개했다.

이번 테크토닉 발표 영상과 자료는 오는 25일부터 삼성SDS 홈페이지에서 확인할 수 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr