김종인, 윤석열 대권주자 지지율 1위에…“야당 정치인 아냐”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 12일 윤석열 검찰총장이 차기 대권주자 지지율에서 1위를 차지한 여론조사가 나온 것에 대해 "윤 총장은 스스로가 항상 강조했듯 법에 따라 검찰총장의 임무를 가장 공정하게 수행해 왔다고 했는데, 지나치게 정치권과 법무부 장관이 이러쿵저러쿵 얘기를 하다 보니 일반 국민이 심판한 게 여론조사 결과가 아닌가 생각한다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 비대위 회의에서 "지금 정치권이나 정부에서 공정을 외치고 소위 정의를 꼭 지켜야겠다고 얘기를 하니까, 결국 일반 국민이 보기에 윤 총장이 가장 돋보이는 것 아닌가"라며 이같이 말했다.

김 위원장은 “현 정부에 소속된 검찰총장이 지지도 높은 것은 국민이 누구를 가장 신뢰하는 것이냐. 야당의 정치인이라고 볼 수는 없다”며 “각자가 자기 직분을 성실히 수행하면 거기에 협조적인 자세를 보여야 한다. 사적이고 정치적인 감정을 갖고 몰아붙이면 지금 같은 상황이 계속 나타날 수밖에 없다”고 밝혔다.

여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7∼9일 전국 만 18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 조사한 결과 윤 총장을 지지한다는 응답이 24.7%로 가장 높았다. 이낙연 더불어민주당 대표는 22.2%, 이재명 경기지사는 18.4%로 나타났다. 윤 총장이 여론조사에서 1위에 오른 것은 조사대상에 포함된 이후 처음이다. 이번 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.

김 위원장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 관련해 “최근 코로나19가 오래 지속됨으로 인해서 국민들의 양극화 현상이 더욱더 심화되는 모습”이라며 “정부가 경제적인 고통을 겪는 계층에 대해 어떤 조치 취해갈 것인가 아무런 답이 없다. 보다 더 확실한 미래를 설명해주길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr