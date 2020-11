중진공, 스마트 K-물류 발전 위한 대중소기업 상생 간담회

물류산업 발전 위한 협력 방안 모색

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 12일 인천 청라 현대무벡스 R&D센터에서 인천 스마트 물류설비 제조협회와 함께 한국형 뉴딜의 성공을 위한 스마트 K-물류 대중소기업 상생 간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회에는 김학도 이사장과 김동환 인천 스마트 물류설비 제조협회 회장 및 회원사, 윤종인 현대무벡스 상무이사, 최이규 쿠팡 이사, 이향호 한샘 이사 등 대중소기업 관계자와 노홍승 한국교통연구원 연구위원, 유원필 한국전자통신연구원 연구위원, 박민영 인하대학교 교수가 참석했다. 참석자들은 스마트 물류 산업 시장분석 및 물류 4.0 최신기술 등을 공유하고 산업 발전을 위한 물류 현장의 의견과 협력방안을 논의했다.

스마트 물류 산업은 '한국형 뉴딜' 세부 목표 중 하나로 제조업과 서비스업, IT기술이 결합된 고부가가치 혁신 산업으로 주목받고 있다. 전자상거래 시장이 급성장하면서 쿠팡, 아마존 등 국내외 물류기업들이 첨단 물류센터 투자를 확대하고 있으며, 이와 함께 물류센터 구축에 필수적인 '스마트 물류 설비'에 대한 수요도 증가하는 추세다.

김학도 중진공 이사장은 "K-스마트 물류 플랫폼을 구축해 대중소기업 및 유관기관과 부처 간 협력을 이끌고, 국가산업 경쟁력과 사회적 편의에 밀접하게 맞닿아 있는 국내 물류 시스템을 한 단계 업그레이드하겠다"면서, "중진공은 중소기업 제조현장 혁신을 위해 정책자금, 수출마케팅, 인력양성 등 사업을 이어달리기식으로 지원하고 든든한 조력자이자 충실한 동반자로서 역할을 다하겠다"고 말했다.

