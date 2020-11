한·EU 공동연구 컨퍼런스 개최…AI·5G 기술동향 논의

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 제2차 한국-유럽연합(EU) 공동연구사업 성과를 공유하고 디지털전환 시대 ICT 글로벌 동향을 논의하기 위한 ‘2020 한-EU 공동연구 컨퍼런스’(2020 Korea-EU Joint R&D Conference)를 12일 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

첫 번째 세션에서는 정보통신기획평가원(IITP)과 유럽위원회(EC)의 정보통신총국(DG-CONNECT)간 추진 중인 ICT 공동연구사업 개요 및 5G 이동통신, 클라우드, 가상·증강현실(AR·VR)분야 3개 공동연구 과제의 추진현황·주요성과에 대한 발표가 진행된다.

기조강연 세션에서는 핀란드 6G 플래그십 총괄책임자인 오울루대학의 마티 라트바아호 교수가 ‘차세대 6G 통신기술 전망’을 주제로 발표한다. LG유플러스에서는 ‘인공지능 서비스 동향’에 대한 초청강연을 진행한다.

두 번째 세션은 각 국의 ICT정책 소개 시간이다. 한국판 뉴딜의 중심축인 디지털 뉴딜에 대한 과기정통부 발표를 시작으로 EU 정보통신총국(DG-Connect)이 EU의 스마트네트워크 정책을, 주한 스페인 대사관에서 스페인의 ICT정책을 발표할 예정이다.

마지막 세션에서는 한국과 EU 전문가 간 온라인 패널토론을 통해 디지털 뉴딜 핵심분야인 데이터·인공지능과 5G 등 네트워크 기술의 글로벌 동향 및 차기 한-EU 공동연구 주제에 대해 논의한다.

과기정통부와 EU는 ICT 협력강화를 위해 공동기획 및 상호 동일 규모의 예산을 투입하여 ICT 핵심기술 공동연구를 추진 중이다.2018년6월부터 3년간 총 160억원을 투입 중이다.

오상진 과기정통부 정보통신산업정책관은 “인공지능, 5G 융합서비스 등 ICT 핵심기술 선점 및 국내기업의 해외진출 촉진을 위해 유럽 국가와 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr