안철수 “文대통령, 월성 1호기 폐쇄 문제 진실 밝혀라”

“민주당, 독재정권의 행태 그대로 답습”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 12일 문재인 대통령을 향해 “월성 1호기 폐쇄 문제와 감사원 감사에 대해 청와대가 어느 선까지 개입했는지, 누가 구체적으로 어떤 지시를 내렸는지 즉시 밝히라”며 “감사를 방해하고 진실을 은폐하고 증거를 인멸하는 데 관여한 자가 누구인지, 검찰 조사로 밝혀지기 전에 자체 조사를 통해서라도 철저히 진실을 밝히라”고 압박했다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “무엇보다 대통령 스스로가 감사 방해와 진실 은폐에 어떤 관련이 있는지부터 입장을 밝혀야 한다”며 이같이 말했다.

안 대표는 “영화를 보고 탈원전을 결심했다는 대통령의 발언부터가 코미디였다. 원전 가동중단 문제를 정부가 결정하고 책임지는 것이 아니라 비전문가인 일반 국민들에게 물어 결정한 것은 정책결정의 기본조차 망각한 무책임 국정의 표본이었다”며 “그것도 모자라 해당 장관이 원전 경제성 조작의 장본인으로 의심받고 있고, 죽고 싶냐고 협박 당한 공무원들은 공문서 444건을 삭제하는 기상천외한 범죄까지 저질렀다”고 지적했다.

안 대표는 “낭만적 감상주의에서 시작된 탈원전은 결국 국정운영시스템과 공직기강의 파괴 그리고 법치의 유린으로까지 귀결된 것”이라며 “이렇게 불법과 탈법의 정황이 분명한데도 정당한 수사를 하고 있는 검찰에 대해 ‘검찰 쿠데타’ 운운하며 수사를 방해하는 여당은 도대체 어느 나라 정당냐. 무엇이 무서워서, 누구를 지키려고, 무슨 말 못할 사정이 있어서 감사원장을 모욕하고, 당 대표까지 나서서 검찰 수사를 방해하는 것이냐”고 덧붙였다.

안 대표는 “이제 국민의 시선은 장관이 공무원을 협박할 수밖에 없게 하고 공무원에게 불법행위를 강요할 수 있는 힘을 가진 유일한 곳, 청와대로 쏠릴 수밖에 없다”며 “당시 청와대 라인에 대한 압수수색은 단지 시작에 불과할 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 “민주당이 기승전 검찰개혁을 부르짖는다고 정권의 치부가 감춰지는 것도 아니고 부정과 비리를 숨길 수 있는 것도 아니다. 검찰이 정권의 치부를 보호하는 방패가 아니라 비리 세력의 심장을 찌르는 날카로운 칼로서 본연의 역할을 다할 수 있도록 가만히 수사결과를 지켜보기 바란다”며 “개혁을 이야기하면서 왜 독재정권의 행태를 그대로 답습해서 보여주는 것이냐”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr