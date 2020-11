“국정원장, 해외정치 관여 금지돼있어”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 12일 박지원 국가정보원장의 일본 방문과 관련해 “외교부와 주일대사를 제치고 일본에 가서 한일정치 문제를 비선활동도 아니고 당당하게 공개적으로 관여하는 박 원장은 참으로 초법적인 존재”라고 비판했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “국정원장은 국내정치뿐만 아니라 해외정치에도 관여하는 것은 금지돼있다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “북한 통지문 가짜 시비도 있었는데 이번에는 국제 정치에도 활약하고 있으니 참으로 대단하다”며 “그 바람에 헛다리 대미 외교하느라 미국 간 외교부 장관만 허수아비 장관이 됐다”고 밝혔다.

