반값 수준 방어회·샤인머스캣 등…이마트 27주년 '신선 할인대전'

[아시아경제 차민영 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 가 창립 27주년을 맞아 12일부터 일주일간 신선식품 할인대전을 실시한다.

방어, 생굴, 민물장어 등 수산물과 감자, 샤인머스켓, 김장재료 등 농산물, 한우, 삼겹살·목심 등 축산물까지 다양한 신선식품 행사를 통해 장바구니 물가 안정에 나선다는 방침이다. 수산물은 해양수산부와 함께 ‘코리아 수산 페스타’를 진행하며 신세계 포인트 회원 인증 시 최대 1만원까지 행사상품을 20% 할인 판매한다.

대표 상품인 제철 방어회는 반값 수준에 선보인다. 4~5인이 즐길 수 있는 ‘모슬포 방어회’(480g 내외)는 할인가 1만4240원에 판매한다. 작년 240g 행사 가격이 1만5800원이었던 것과 비교하면 절반 이상 저렴한 가격이다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 는 매년 20~25만명이 참가하는 모슬포 방어 축제가 취소되며 판로 확대가 필요해진 어가를 돕기 위해 일주일 행사 물량으로 40톤을 매입했다. 이후에도 지속적으로 방어 판매 촉진에 나설 계획이다.

시세가 급등한 굴도 저렴하게 준비했다. 11월이 제철인 굴은 올 여름 긴 장마로 물속 산소가 부족해지는 현상으로 인해 폐사율이 40%까지 높아지며 출하량이 급감해 시세가 전년 대비 40%가량 올랐다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 는 자체 굴 양식장을 갖춘 협력사와의 직거래와 해양수산부 지원을 통해 가격 상승을 최소화해 남해안 생굴(150g)을 3600원에 준비했다. 손질 민물장어는 100g에 4960원, 국산 생주꾸미는 100g에 1800원, 삼치 특대사이즈(2kg 이상)는 1만4400원, 왕사이즈(3kg 이상)는 2만3200원에 할인 판매한다.

샤인머스켓은 고품질의 상품을 엄선해 선보인다. 특대 샤인머스켓(800g 내외)은 한 송이에 1만3500원으로 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 자체 후레쉬센터에서 1알당 크기 약 15g의 상품만 선별했으며, 개별 포장을 통해 고객이 원하는 상품을 골라 담을 수 있도록 준비했다. 프리미엄 킹 샤인머스켓(1.5kg 2~3입)은 2만9800원에 판매하며, 샤인머스켓 산지 중고품질을 자랑하는 경산 지역 농가와 협업해 1알당 크기가 18g 이상인 프리미엄 상품만 엄선해 구성했다.

겨울철 별미간식 감자는 풀셋매입을 통해 저렴하게 준비했다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 는 농가의 생산 물량 전체를 크기, 중량과 상관없이 일괄 구매하는 풀셋매입 방식을 통해 매입 가격을 낮춰 수미감자(900g)를 전년과 같은 가격인 1980원에 선보인다. 감자 주요 산지들은 장마 영향으로 수확량이 30%가량 감소해 전년 대비 도매가가 상승했다.

김장철을 맞아 농림축산식품부와 함께 김치재료를 최대 40% 할인된 가격에 판매한다. 행사상품은 알타리, 돌산갓, 부추, 흙쪽파, 봄동, 건고추로 기존 판매가 대비 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 가 20~25% 가격을 낮추고, 농림축산식품부의 지원을 통해 신세계 포인트 회원 인증 시 추가 20% 할인된 가격에 판매한다. 최종 할인 가격은 알타리(2kg)가 2,384원, 돌산갓(2kg)은 3980원, 부추(250g)는 1580원, 흙쪽파(500g)은 2384원, 봄동(500g) 1584원, 건고추(1.8kg) 3만9840원이다.

긴 장마의 영향으로 급등했던 배추가격은 가을 배추 생산이 본격적으로 이뤄짐에 따라 평년 수준으로 안정세를 보인 반면, 가락동 농수산물 시장 기준 파김치, 부추김치의 주재료인 쪽파와 부추 가격은 전년 대비 각각 57%, 37% 상승했다. 쪽파의 경우 올 여름 긴 장마로 땅에 습기가 많아 뿌리가 제대로 자리를 잡는데 시간이 오래 걸려 출하량이 줄었으며, 부추의 경우 겨울부추 주 산지인 남부지방이 파종 시기인 9월에 태풍의 영향을 받아 출하량이 줄며 가격이 오른 것으로 분석된다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 는 사전 매입과 농림축산식품부의 지원을 통해 김장채소를 저렴하게 선보일 수 있었으 3주간 주차별 품목을 변경하며 김장재료 할인전을 지속적으로 실시할 계획이다. 이밖에 한우 국거리용은 신세계포인트 회원 인증 시 30% 저렴한 100g당 1+등급 4340원, 1등급 3850원에 구매할 수 있으며, 맥돈, 더느림, 한솔농장 등 브랜드 돈육 삼겹살과 목심은 100g 2580원 균일가에 판매한다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,500 2020.11.12 07:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이마트, 3분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 24%↑"이마트, 3분기 영업익 1512억원…전년대비 30% 증가이마트, 편의점 테마 상승세에 7.31% ↑ close 최훈학 마케팅 상무는 “창립 27주년을 맞아 대대적인 신선식품 할인 행사를 실시한다”면서 “농, 축, 수산물 행사를 통해 소비자 장바구니 물가 안정은 물론 농가 판로 확대에도 도움이 될 것으로 본다”고 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr