경남 김해 진영한빛도서관, 비대면 북스타트 부모교육 특강 운영

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시 진영한빛도서관은 11월에 부모들을 대상으로 ‘(비대면) 북스타트 부모교육’ 을 운영한다고 9일 밝혔다.

부모교육 첫 번째 강의에는 작가이자 그림책 테라피스트인 김슬기 작가가 ‘부모를 위한 그림책테라피’라는 주제로, 그림책을 통해 배울 수 있는 행복한 육아처방전에 대해 알려준다.

두 번째 강의에서는 창원 전안초등학교 교사이자 작가인 양윤경 선생님이 ‘아이와 부모가 함께 성장하는 하브루타교육’라는 주제로 흥하게 하는 부모의 말, 다양한 하브루타식 질문놀이를 통해 아이들의 사고력을 높이는 방법을 알려준다.

참가비는 무료며, 참여를 원하는 부모는 10일 오전 10시부터 김해시공공예약포털로 접수하면 된다. 수강자는 수강 전까지 화상회의 프로그램 줌(Zoom)을 설치(개인휴대폰 혹은 PC/노트북 등 필수)해야 한다.

더욱 자세한 사항은 김해통합도서관 홈페이지와 전화를 통해서 확인할 수 있다.

