외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승

[아시아경제 금보령 기자] 외국인 투자자들의 강한 순매수세에 9일 코스피 지수가 크게 상승하면서 2440선을 기록했다.

이날 코스피는 전장 대비 1.27%(30.70포인트) 오른 2447.20으로 장을 마감했다.

코스피는 전거래일보다 0.92%(22.13포인트) 상승한 2438.63으로 개장한 뒤 강세를 키웠다. 장중 한때 2459.15까지 치솟으며 연중 최고점을 찍기도 했다.

코스피시장에서는 외국인과 기관이 각각 3331억원, 3556억원을 순매수했다. 이와 달리 개인은 6768억원을 순매도했다.

업종을 나눠보면 화학(3.26%), 기계(4.07%), 운수창고(6.86%) 등은 올랐고, 비금속광물(0.12%), 통신업(0.3%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 15,659,851 전일가 60,100 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지삼성전자, 최근 5일 개인 905만 120주 순매도... 주가 6만 500원(+0.67%)美中에서 불어오는 훈풍에 ‘주가급등’! 오늘만 가능한 테마! close (0.17%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 597,250 전일가 720,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지LG화학, 이시간 주가 +1.94%.... 최근 5일 개인 116만 293주 순매도美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT' close (1.94%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 7,500 등락률 +2.70% 거래량 852,935 전일가 277,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 3189억원 규모 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정셀트리온, 3분기 영업익 2453억원...전년비 137.79% 증가외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close (2.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 2,000 등락률 +1.17% 거래량 1,514,370 전일가 170,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 현대차, 검색 상위 랭킹... 주가 1.47%외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속현대차, 유튜브 채널 2곳 고소…"허위비방 강경 대응" close (1.17%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 34,000 등락률 +6.81% 거래량 818,069 전일가 499,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지삼성SDI, 검색 상위 랭킹... 주가 7.01%美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT' close (6.81%) 등은 상승했으나, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 300 등락률 -0.35% 거래량 2,381,121 전일가 86,300 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지SK하이닉스, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 323만 738주 순매도美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT' close (0.35%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 16,000 등락률 -2.06% 거래량 262,194 전일가 777,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close (2.06%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,000 전일대비 3,000 등락률 -1.00% 거래량 677,055 전일가 301,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT'외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감 close (1%) 등은 하락했다.

코스닥 지수는 전장보다 1.72%(14.43포인트) 오른 851.21로 마무리했다. 코스닥은 전거래일과 비교해 1.08%(9.03포인트) 상승한 845.81로 시작해 오름세를 키웠다.

코스닥시장에서는 외국인이 1487억원 순매수한 반면 개인과 기관이 각각 788억원, 423억원을 순매도했다.

업종별로 봤을 때 금속(4.05%), 제약(1.34%), IT부품(1.73%) 등이 상승했고, 인터넷(1.36%) 등이 하락했다.

코스닥에서는 시총 상위 10개 기업 중 하락한 곳이 없었다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 92,300 전일대비 800 등락률 +0.87% 거래량 794,087 전일가 91,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지'땡큐 바이든'…코스피 2400 탈환, 코스닥 850선 근처로 '껑충'코스피·코스닥, 외인·기관 매수에 오후 들어서도 1%대 상승 유지 close (0.87%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 94,400 전일대비 1,400 등락률 +1.51% 거래량 342,138 전일가 93,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지에이치엘비, 주가 9만 5100원.. 전일대비 2.26%에이치엘비, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -1.67%... close (1.51%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 168,900 전일대비 1,900 등락률 +1.14% 거래량 200,901 전일가 167,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 알테오젠, 바이오시밀러 자회사 알토스바이오로직스 설립 외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지알테오젠, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.6% close (1.14%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 50,000 전일대비 850 등락률 +1.73% 거래량 762,488 전일가 49,150 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 1.63%코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환 close (1.73%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 151,000 전일대비 7,300 등락률 +5.08% 거래량 478,878 전일가 143,700 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 1.58% ↑ close (5.08%) 등이 올랐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr