[아시아경제 오주연 기자] 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 950 등락률 +5.99% 거래량 1,471,784 전일가 15,850 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 GC녹십자엠에스, 3Q 흑자전환…영업이익 6억원GC녹십자엠에스, 나노반도체 활용 신속진단키트 수출허가녹십자엠에스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.63% close 는 대한적십자사와 101억원 규모의 핵산증폭검사(NAT) 시약 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 10.75%에 해당한다.

