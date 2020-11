[아시아경제 오주연 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 7,500 등락률 +2.70% 거래량 852,935 전일가 277,500 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승셀트리온, 3분기 영업익 2453억원...전년비 137.79% 증가외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close 은 3189억원 규모의 타법인 주식 및 출자증권 취득을 결정했다고 9일 공시했다. 이는 자기자본 대비 10.97% 규모다. 회사 측은 취득목적에 대해 "종속회사인 셀트리온 아시아 퍼시픽(Celltrion Asia Pacific Pte, Ltd.)의 운영자금 조달"이라고 설명했다.

