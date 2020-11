이낙연 “보궐선거, 가장 도덕적이고 유능한 후보 내세우길”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 9일 서울·부산시장 보궐선거를 대비하는 재보궐선거기획단을 발족하고 “가장 도덕적이고 유능한 후보를 내세우길 바란다”고 당부했다.

이 대표는 이날 오후 국회에서 열린 재보궐선거기획단 1차 회의에서 “책임있는 정당의 자세를 분명히 하고 서울과 부산의 가장 바람직한 미래를 구상해 국민 여러분께 제시하는 기획단이 돼야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “내년 4월 두 시장 보궐선거에 민주당이 임하기로 결정하면서 사과와 함께 당의 확실한 자기성찰을 시민과 국민께 약속드린 바 있다”며 “발족에 앞서 함께, 더 낮게, 더 책임 있게, 시민과 함께하겠다는 뜻을 다짐하는 것도 성찰의 자세를 시민께 다짐해드린 것이라 받아들여주시길 바란다”고 밝혔다. 이날 기획단은 회의 전 “더, 더, 시민과 낮게, 책임있게, 함께”를 구호로 외쳤다.

이어 “민주당은 성찰과 혁신을 위해 노력해 왔다. 윤리감찰단을 가동하면서 국회의원 윤리문제에 엄정하게 대처하고, 당 소속 선출직 공직자 다주택 해소를 실천했다”며 “선거기획단 단계부터 과거 틀을 뛰어넘는 새로운 기획과 활동을 선보이며 서울과 부산의 매력적인 미래비전을 제시하겠다”고 강조했다.

이 대표는 “기획단 활동부터 스마트 정당의 면모를 과시하면서 미래지향적 노력을 보여드리겠다”며 “아무쪼록 저희들에게 많은 제안과 질책, 그리고 격려를 해주시길 바란다. 최선을 다해 책임있는 정당으로서의 자세를 분명히 하고 서울과 부산의 가장 바람직한 미래를 구상해 국민 여러분께 제시하겠다”고 덧붙였다.

단장을 맡은 박광온 의원도 이날 회의에서 “가장 유능하고, 미래 비전을 가진 민주당 시장후보를 공천해서 반드시 당선시키도록 하겠다”며 “국민과 함께 하겠다는 의지와 역량을 가지고 있다는 것을 다시 확인할 수 있는 정당의 모습을 보여드리도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr