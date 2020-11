[아시아경제 오주연 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 34,550 전일대비 4,000 등락률 +13.09% 거래량 1,172,282 전일가 30,550 2020.11.09 13:53 장중(20분지연) 관련기사 현대미포조선, 검색 상위 랭킹... 주가 8.67%현대미포조선, 조선 테마 상승세에 7.04% ↑현대미포조선, 주가 3만 450원.. 전일대비 0.16% close 은 Marshall Islands 소재 선사와 체결했던 PCTC선 2척에 대한 계약이 해지됐다고 9일 공시했다. 해지금액은 1718억원 규모다. 회사 측은 "선주가 최종 용선 확보가 어렵다고 판단해 계약 취소를 요청했기에 계약해지를 합의한다"고 설명했다.

