세븐일레븐, 카카오페이 배송 할인 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 세븐일레븐은 오는 12월 말까지 카카오페이 배송 할인 이벤트 ‘세븐 택배왕 김펭구를 찾아라’를 진행한다고 9일 밝혔다.

이용 방법은 간단하다. 세븐일레븐 점포 내 택배기에 비치된 ‘김펭구 쿠폰’을 카카오페이 배송 이용 시 등록하면 택배비 1500원을 즉시 할인 받을 수 있다. 동일 권역은 2000원, 타 권역은 2500원 등 정상운임(동일 권역 3500원, 타 권역 4000원)의 약 40% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 해당 이벤트는 5만장 한정 수량으로 진행되며 아이디 1개당 총 3회까지 가능하다.

카카오페이 배송 서비스는 별도 앱을 설치할 필요없이 카카오톡 내 카카오페이 배송 메뉴에서 이용할 수 있다. 택배 정보 입력 후 결제를 완료한 뒤 핸드폰으로 발송된 접수 바코드와 발송할 택배를 가지고 세븐일레븐을 방문하면 접수가 완료된다.

한편 모바일 애플리케이션 세븐앱에서도 편의점 택배 이용자들을 위한 이벤트를 진행한다. 세븐일레븐에서 택배 서비스를 이용하고 이달 말까지 택배 운송장 번호를 세븐앱에 응모하면 추후 추첨을 통해 3000명에게 세븐일레븐 택배 마스코트인 ‘택배왕 김펭구’ 그립톡을 증정한다.

고영국 세븐일레븐 e-Biz팀장은 “중고거래 활성화 및 모바일 쇼핑 등이 늘어나면서 편의점 택배 서비스 이용도 함께 증가하고 있다”며 “소비자들의 택배 이용 편의를 높이고 보다 경제적인 혜택을 제공하기 위해 지속적으로 이벤트를 진행할 예정”이라고 말했다.

