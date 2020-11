경북도, '제58주년 소방의날' 기념식 … 유공자 20명 표창

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 9일 도청 동락관에서 소방공무원, 의용소방대 등 220여명이 참석한 가운데 '제58주년 소방의 날' 기념식을 갖는다.

이날 행사에서 이철우 도지사는 포장 1명, 대통령 표창 4명, 총리 표창 6명, 도지사 표창 9명 등 소방공무원·의용소방대원 20명에 대해 표창을 시상하고 소통과 화합의 시간을 마련한다.

도내 19개 소방관서에서도 개별적으로 소방의 날 기념식을 개최, 소방안전문화 정착에 기여한 소방공무원 및 소방가족 유공자들을 표창하고 그 동안의 노고에 감사를 표하는 기회를 갖는다.

이철우 도지사는 미리 배포한 기념사에서 "국가직으로 전환되고 처음 맞이하는 제58주년 소방의 날은 소방가족의 긍지를 높여 도민의 생명과 안전을 다짐하는 날"이라며 "지난 안동산불, 코로나19 등 도내 위기상황 속에서 소방가족들이 보여준 땀과 노력으로 경북의 위기를 극복할 수 있었던 만큼 앞으로 소방관들의 처우개선과 장비, 인력확충에 더욱 노력할 것"이라고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr