금융硏, "내년 경제성장률 2.9%"

[아시아경제 김민영 기자] 우리나라 경제성장률은 올해 마이너스를 기록하겠으나 내년엔 2.9%로 급반전할 것이라는 전망이 나왔다.

금융연구원이 최근 연 '2020년 금융동향과 2021년 전망' 토론회에서 박성욱 금융연구원 거시경제연구실장은 한국 경제가 올해 1.2% 역성장한 뒤 내년에는 2.9% 성장할 것이라고 밝혔다.

박 실장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격으로 내수와 수출이 모두 부진함에 따라 올해는 성장률이 하락한 뒤 내년 완만하게 회복할 것으로 예상했다.

박 실장은 "백신 개발ㆍ보급이 진전되고 완화적 통화ㆍ재정정책 등으로 국내외 수요가 회복하면 수출과 투자를 중심으로 반등할 수 있다"고 말했다.

다만 내년 성장률 2.9%는 코로나19 유행이 제한된 범위에서 통제되고, 내년 초 백신 승인 후 하반기에는 주요국에 백신이 보급되는 것을 단서로 했다.

그는 "내년 백신 승인 직후 상반기부터 경기가 개선된다고 가정하면 경제성장률은 3.5%까지 상승할 것"이라고 덧붙였다.

국내총생산(GDP) 항목 중 민간소비와 수출, 수입이 크게 개선될 것으로 전망된다. 민간소비는 올해 -4.5%에서 내년 2.7%로, 총수출은 -3.9%→5.8%, 총수입은 -4.4%→4.1%로 뛰어 오를 것으로 예상됐다. 설비투자는 6.1%→4.0%, 건설투자는 -1.0%→1.3% 등이다.

박 실장은 "민간소비는 경제주체들이 코로나19 상황에 적응해 조심스럽게 경제활동을 재개하고 정부정책도 긍정적 영향을 줌에 따라 점차 회복되겠다"면서도 "코로나19 감염 우려가 상존하는 가운데 위기 이전 수준을 회복하기까지 상당한 시간 소요가 예상된다"고 했다.

이어 "총수출입은 서비스 수출입의 반등은 미흡하겠지만 세계경기 회복 및 해외공장 생산 재개에 따른 재화수출 증가와 국내 설비투자 증가에 따른 재화수입 증가가 회복세를 견인할 것"이라고 전망했다.

