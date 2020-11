[종합]김종인 "관심 없다" vs 안철수 '신당 창당' 제안…金·安 미묘한 신경전

김종인, 안철수에 "뭘 하겠다는 것인가"

국민의힘, 안철수 '신당 창당' 제안에 "통합 구심점은 우리"

[아시아경제 한승곤 기자] 안철수 국민의당 대표가 야권의 혁신 방안 중 하나로 신당 창당을 제안한 것으로 7일 전해진 가운데 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 8일 "관심이 없다"고 일축했다.

김 위원장은 "(안 대표가 제안한 야권 통합을 통한 신당 창당 등) 그것에 대해 말할 필요성을 느끼지 못한다"며 "그것은 그분이 알아서, 하고 싶은 대로 하면 되는 일"이라고 중앙일보와 통화에서 이같이 밝혔다.

앞서 안 대표는 6일 국민미래포럼의 초청 강연 후 비공개 토론에서 "이대로 가면 내년 서울시장 보궐선거조차도 저는 승산이 낮다고 생각한다"며 "나름대로 생각한 유일한 결론은 야권재편"이라고 밝혔다.

또 "지지 기반을 넓히고 (야권을 향한) 비호감을 줄일 노력을 해야 한다"며 그 방법 중 하나가 새로운 정당을 만드는 것이라고 강조했다. 국민의힘, 국민의당 체제를 혁신해 신당을 창당해 여권을 견제하겠다는 것으로 풀이된다.

안 대표는 "단순히 합치는 것만으로는 위기를 극복할 수 없다"며 "서로 모든 기득권을 내려놓고 새롭게 모이자"고 참석 의원들에게 당부한 것으로 전해졌다.

안 대표는 이날 공개 강연에서 "야권이 비호감이니까 (유권자들에게) 무슨 말을 해도 듣지 않는다"며 "야권 재편으로 새로운 혁신 플랫폼을 만들어야 한다"고 밝혔다.

일각에서 제기되고 있는 반문(反文)연대에는 부정적인 의사를 표하며 "혁신연대, 미래연대, 국민연대로 가는 게 유일한 길"이라고 했다.

이에 대해 김 위원장은 이날(6일) 국민의힘이 주최한 '서울 시민 후보 찾기 공청회' 참석 후 기자들과 만나 "뭘 하겠다는 것인가, 무슨 구체적인 얘기를 했어야 한다"며 특별한 의미를 두지 않았다.

그러면서 "정권교체를 하기 위해서 뭘 하겠다는 구체적인 얘기는 안하고 막연하게 노력하겠다는 것은 항상하는 얘기다"라고 비판했다.

김 위원장은 "(안 대표가) 일문일답 하면서 서울시장은 안 나가겠다고 했다는데 더이상 할 얘기가 없는 것"이라고 말했다.

안 대표와 개별로 만날지에 대해서는 "우리가 공천 룰을 확정하면 서울시장 후보를 하고 싶은 분은 그 룰에 따라 거기서 공정한 경쟁을 하면 된다"고 강조했다.

안 대표가 국민의힘 후보와 막판 단일화를 할 가능성에 대해서는 "아직까진 그런 이야기를 들어본 적이 없다"며 "막연하게 정권교체를 하기 위해 노력하겠다는 말만 믿고 딴 짓을 할 수가 없다"고 일축했다.

한편 국민의힘은 안 대표가 내년 재보선을 앞두고 야권 통합 방식 중 하나로 신당 창당을 언급한 것에 대해 "구심점이 되는 플랫폼은 우리 당이 될 수밖에 없다"고 밝혔다.

배준영 대변인은 8일 오후 기자들과 만나 안 대표의 신당 창당 발언에 대해 "정치 지도자나 정치인이 본인의 소신을 말한 것에 누가 제한을 두겠냐"고 했다.

이어 "우리 입장에서는 우리가 제1야당이 아니겠냐"며 "지금 잘못된 실정을 바로잡고 문재인 대통령과 맞서려면 구심점이 되는 플랫폼은 우리 당이 될 수밖에 없다"고 했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr